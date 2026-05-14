شهدت محافظتا القليوبية والمنوفية تحركات رقابية وبيطرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تزامناً مع بدء حملات "التقصي الوبائي" عقب العثور على كميات من الدواجن النافقة ملقاة بالطرق العامة، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

القليوبية: ضبط 3 أطنان "أجنحة وأوراك" فاسدة بمجزر

في محافظة القليوبية، وجه المحافظ الدكتور حسام عبد الفتاح بتكثيف الرقابة على مجازر وثلاجات اللحوم والدواجن. وشنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، حملة موسعة بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن مداهمة أحد المجازر وبحوزته نحو 3 أطنان من أجزاء الدواجن (أوراك وأجنحة)، وبالكشف الظاهري عليها تبين وجود علامات فساد واضحة تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة، فيما شدد المحافظ على التعامل بحسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

المنوفية: طوارئ في "تلا" بعد العثور على دواجن نافقة

وفي محافظة المنوفية، سادت حالة من القلق بين أهالي مدينة "تلا" عقب رصد كميات من الدواجن النافقة ملقاة على جانب أحد الطرق. واستجاب محمد عمران، رئيس مدينة تلا، للبلاغ بشكل فوري، حيث انتقلت نائبة رئيس المدينة، سهام الخياط، إلى الموقع لمتابعة الموقف ميدانياً.

ودفعت رئاسة المدينة بفريق من شركة النظافة لرفع النافق بالكامل، مع تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم شاملة للمكان لمنع انتشار أي روائح أو مسببات للأمراض، حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

تحرك بيطري وتقصٍ وبائي بالمنوفية

من جانبه، أعلن الدكتور مسعد بشاي، مدير الطب البيطري بتلا، عن بدء عملية "تقصٍ وبائي شاملة" لسحب عينات من المزارع المحيطة بموقع الواقعة وتحليلها، للتأكد من سلامة الدواجن وعدم وجود أي إصابات وبائية قد تهدد الثروة الداجنة.

وأكد "بشاي" أن نتائج التحاليل ستكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق هذه الدواجن، سواء كانت ناتجة عن إصابة مرضية أو إلقاء عشوائي من أحد المربين، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية لحين صدور النتائج النهائية للفحص والاطمئنان على استقرار الموقف الوبائي بالمنطقة.