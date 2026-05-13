أعلنت رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وقوع عطل مفاجئ بالمحول الرئيسي نتيجة فصل عام لوحدتين داخل محطة التوليد الرئيسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة للمركز.

انقطاع الكهرباء عن 7 قرى بالمنوفية

وأكدت رئاسة المدينة أن العطل أدى إلى فصل الكهرباء عن قرى: "كفر ربيع - إشطوخ - كفر محمد - كفر العرب - كفر صناديد - الكميشة - كوم مازن"، وسط حالة من المتابعة المستمرة لإعادة التيار في أسرع وقت ممكن.

تواصل عاجل مع شركة الكهرباء

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة تلا أنه جرى التواصل بشكل فوري مع مسؤولي شركة الكهرباء فور حدوث العطل، للوقوف على أسبابه والعمل على إصلاحه وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من الإصلاح وعودة التيار الكهربائي بصورة طبيعية إلى جميع القرى المتأثرة.

متابعة مستمرة لحين عودة الخدمة

وشهدت القرى المتضررة حالة من الترقب بين الأهالي انتظارًا لعودة الكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج للأجهزة الكهربائية داخل المنازل.

فيما تواصل فرق الصيانة والفنيون أعمال الفحص والإصلاح بالمحول الرئيسي ومحطة التوليد، لتحديد سبب الفصل المفاجئ والعمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة بأسرع وقت ممكن.