بالصور- حريق هائل يلتهم محل ألعاب أطفال في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:48 م 13/05/2026 تعديل في 12:48 م
    النار أكلت مكونات المحل بالكامل
    سيارة إطفاء تشارك في إخماد الحريق
    السيطرة على الحريق
    مسؤولين في موقع الحادث

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل محل لبيع ألعاب الأطفال، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.

وأبلغ الأهالي الجهات المعنية فور اندلاع النيران، لتنتقل على الفور قيادات مجلس مدينة أشمون وقيادات مركز الشرطة إلى مكان البلاغ، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية للتعامل السريع مع الحريق ومنع امتداده للمحال والعقارات المجاورة.

جهود مكثفة للسيطرة على النيران

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث بدأت أعمال الإخماد فور وصولها، وسط محاولات مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت أجزاء كبيرة من المحل.

ونجحت القوات في النهاية في إخماد الحريق بالكامل بعد جهود كبيرة استمرت لفترة، مع تنفيذ أعمال التبريد بمحيط المكان لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

استنفار بمحيط الحريق

وشهد محيط الحريق حالة من الاستنفار الأمني والتنفيذي، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا بمحيط المنطقة لتسهيل حركة سيارات الإطفاء ومنع التكدسات خلال عمليات السيطرة على النيران.

وأكدت المعاينات الأولية عدم معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، بينما تواصل الجهات المختصة فحص الموقع للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر الناتجة عنها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

المنوفية حريق الحماية المدنية

