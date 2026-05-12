بعد شكاوى أهالي محافظة المنيا، حول التلاعب في محطات الوقود ومسدسات الضخ، كشف بيان رسمي لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عدة حقائق وتلاعبات جرى ضبطها داخل عدد من المحطات .

وأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 246 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط 12 قضية خاصة بالتلاعب في المواد البترولية بمحطات الوقود، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب في منظومة الدعم أو استغلال السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ضبط تلاعب في عدادات ومحطات الوقود

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات في مجال الرقابة على المواد البترولية أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب بمعايير مسدسات الضخ بما يؤثر على الكميات المنصرفة للمواطنين، ووجود عدادات سرية لا تعمل أثناء ضخ الوقود

كما تم رصد فصل التيار الكهربائي عن بعض العدادات لإعطاء قراءات غير حقيقية، واستخدام وسائل احتيالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط ومصادرة كميات من المواد البترولية داخل إحدى محطات الوقود، جرى تجميعها بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، إلى جانب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

157 مخالفة داخل المخابز البلدية

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التموينية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 157 مخالفة، وضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالأسواق، وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 72 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومصادرة مواد غذائية ومنظفات ودقيق أبيض حر ودواجن، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت لحومًا ومصنعاتها وفسيخًا وأسماكًا مجمدة.

مخالفات صحية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات شملت أيضًا تحرير محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.