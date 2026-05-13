أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة المصري يشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق طفرة جديدة في أعداد السائحين، مستفيدة من تنوع المقاصد والمنتجات السياحية التي تمتلكها مصر.

وأوضح "فتحي"، في تصريحات لمصراوي، أن مصر لديها إمكانيات سياحية ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن الظروف والتحديات العالمية أثرت على القطاع، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار النمو بصورة قوية.

شريف فتحي: "مصر تمتلك منتجات سياحية متنوعة"

قال وزير السياحة والآثار، إن مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، وهو ما يمنحها قدرة تنافسية قوية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المقاصد السياحية المصرية تمتد من القاهرة وحتى أسوان والأقصر، إلى جانب العديد من المناطق السياحية والأثرية والشاطئية التي تلبي اهتمامات مختلف السائحين.

شريف فتحي: "حماية الآثار وصون التراث أولوية أولى"

أكد الوزير أن الحفاظ على الآثار وصون التراث المصري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في كيفية حماية المواقع الأثرية والحفاظ على التراث الحضاري المصري للأجيال المقبلة، بالتوازي مع تعزيز الاستفادة السياحية من تلك المقومات الفريدة.

شريف فتحي: "نسعى لزيادة الغرف الفندقية وتسهيل الاستثمار"

أضاف وزير السياحة والآثار، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على زيادة الطاقة الفندقية من خلال التوسع في عدد الغرف الفندقية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بما يسهم في دعم القطاع ورفع القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية.

شريف فتحي: "مصر تستحق أعدادًا أكبر من السائحين"

شدد وزير السياحة، على أن مصر تستحق استقبال أعداد أكبر من السائحين، في ظل ما تمتلكه من تنوع سياحي وحضاري وثقافي فريد.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطط تستهدف تعزيز الحركة السياحية ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.