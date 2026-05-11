شهدت قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا، بعدما لقي مزارع مصرعه أثناء عمله بالأراضي الزراعية، إثر سقوطه داخل ماكينة دراسة القمح خلال مباشرة عمله.

مصرع عامل أثناء موسم حصاد القمح

وتوفي علاء عبد الغفار سليم، 40 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة بعد سقوطه داخل ماكينة دراسة القمح، وسط حالة من الصدمة بين العمال والأهالي الذين فوجئوا بالحادث أثناء العمل في موسم حصاد القمح.

إصابات بالغة أودت بحياته

وأكدت مصادر أن العامل تعرض لإصابات خطيرة فور سقوطه داخل ماكينة الدراسة، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل محاولة إسعافه، وسط تجمع عدد كبير من الأهالي والعاملين بالأرض الزراعية عقب وقوع الحادث.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية زاوية رزين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة مكان الواقعة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع سؤال شهود العيان والعاملين المتواجدين وقت وقوع الحادث.

حزن بين أهالي القرية

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية زاوية رزين عقب انتشار خبر الوفاة، حيث أكد عدد من الأهالي أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق، ويعمل يوميًا من أجل أسرته وتوفير مصدر رزق لأبنائه.

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان بعد الحادث المأساوي.