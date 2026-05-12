خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر ابنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب إعلان وفاة الطالبة جنات نادر، المقيدة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد باسم جمال شلف الثانوية التجارية العسكرية، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع مرض السرطان.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين زميلاتها وأهالي القرية فور انتشار خبر وفاتها، خاصة أن الطالبة الراحلة كانت معروفة بين الجميع بحسن الخلق والهدوء والابتسامة الدائمة رغم ظروف مرضها القاسية خلال الفترة الأخيرة.

رحلة علاج ومعاناة مع المرض

وأكد أصدقاء الفتاة في تصريحات لمصراوي، أن "جنات" خاضت رحلة علاج شاقة خلال الأشهر الماضية، وكانت تحاول التمسك بدراستها وحضور أيام الدراسة كلما سمحت حالتها الصحية بذلك، رغم الألم والإرهاق الناتج عن جلسات العلاج.

وأضافوا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرتها وأصدقائها.

وأشار المقربون منها إلى أنها كانت نموذجًا للصبر والهدوء، ولم تتوقف عن الحديث عن أحلامها الدراسية ورغبتها في استكمال تعليمها رغم المرض.

"عروس الجنة"

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عشرات رسائل النعي والدعاء للطالبة الراحلة، حيث وصفها زملاؤها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن خبر وفاتها كان صدمة كبيرة داخل المدرسة وبين أصدقائها.

وكتبت إحدى زميلاتها: "مكانتش بتشتكي رغم تعبها.. كانت دايمًا مبتسمة"، فيما دعا آخرون لها بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مرضها ومعاناتها شفيعًا لها.

استعدادات لتشييع الجثمان

واستعد أهالي قرية كفر ابنهس لتشييع جثمان الطالبة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على القرية بالكامل، خاصة بين زميلاتها ومعلميها بمدرسة الشهيد باسم جمال شلف الثانوية التجارية العسكرية.

وردد الأهالي الدعوات للفقيدة بالرحمة، مطالبين الجميع بالدعاء لها ولأسرتها بالصبر والسلوان بعد الفاجعة التي هزت القرية.