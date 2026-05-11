طعن أبناء خاله ولحق بهما.. مذبحة عائلية ارتكبها شخص في كفر الشيخ

شيع أهالي قرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، جثماني شقيقين أقبل ابن عمتهما على إنهاء حياتهما بسلاح أبيض "خنجر" نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم لينهي حياته هو الآخر بطعن نفسه بنفس السلاح للتخلص من حياته متأثرًا بإصابته.

كان الشقيقين الضحيتين وصل جثمانهما إلى القرية عقب الانتهاء من عملية تشريحهما، بينما أدى أهالي قرية كوم الحجر صلاة الجنازة عليهما في القرية ليواري جثمانهما الثرى بمقابر أسرتهما.

قبل وصول جثماني الضحيتين يلحق المتهم مرتكب الواقعة بأقاربه متأثرًا بإصابته بطعنات في البطن أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الحامول المركزي.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي مأمور مركز شرطة الحامول، بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بمصرع كلا من: "ياسر عبدالعزيز عبدالحافظ"، 46 عامًا، عامل، وشقيقته "هدير"، 33 عامًا، ربة منزل، في منزلهم الكائن بتلك القرية نتيجة التعدي عليهما بسلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ، إذ تبين وجود طعن بصدر المجني عليه الأول، ووجود جرح طعني برقبة المجني عليها الثانية، وجرح بالوجه.

كما تبين من المعاينة وجود مصاب ثالث بجروح طعنية بالبطن أقبل على طعن نفسه بنفس السلاح عقب ارتكابه الواقعة، إذ يدعى "أحمد محمد عبدالحي أحمد"، 35 عامًا، ويقيم بنفس العنوان.

وبسؤال شهود العيان ووفق التحقيقات الأولى لرجال الشرطة تبين حدوث مشاجرة بين الشقيقين الضحيتين مع ابن عمتهما المصاب الثالث بسبب خلافات عائلية فيما بينهم جعلته يقبل على طعنهما بسلاح أبيض "خنجر" محدثًا بهما الإصابات السابق ذكرها ما أدى إلى وفاتهما في الحال بينما أقبل ابن عمتهما مرتكب الواقعة على طعن نفسه للتخلص من حياته.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما بينما جرى نقل المصاب الثالث المتهم مرتكب الواقعة إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج وبعدها بساعات يلحق بهما بعد وفاتهما بساعات متأثرًا بإصابته فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة.

حُرر بذلك المحضر رقم 2486 لسنة 2026 جنح مركز شرطة الحامول، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما العامل وشقيقته، والتصريح بالدفن بمعرفة أهليتهما عقب الأنتهاء من عملية التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسؤال ضباط الواقعة في جلسة تحقيق.