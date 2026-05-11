إعلان

طعن أبناء خاله ولحق بهما.. مذبحة عائلية ارتكبها شخص في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

05:06 ص 11/05/2026

طعن أبناء خاله ولحق بهما.. مذبحة عائلية ارتكبها شخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيع أهالي قرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، جثماني شقيقين أقبل ابن عمتهما على إنهاء حياتهما بسلاح أبيض "خنجر" نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم لينهي حياته هو الآخر بطعن نفسه بنفس السلاح للتخلص من حياته متأثرًا بإصابته.

كان الشقيقين الضحيتين وصل جثمانهما إلى القرية عقب الانتهاء من عملية تشريحهما، بينما أدى أهالي قرية كوم الحجر صلاة الجنازة عليهما في القرية ليواري جثمانهما الثرى بمقابر أسرتهما.

قبل وصول جثماني الضحيتين يلحق المتهم مرتكب الواقعة بأقاربه متأثرًا بإصابته بطعنات في البطن أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الحامول المركزي.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي مأمور مركز شرطة الحامول، بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بمصرع كلا من: "ياسر عبدالعزيز عبدالحافظ"، 46 عامًا، عامل، وشقيقته "هدير"، 33 عامًا، ربة منزل، في منزلهم الكائن بتلك القرية نتيجة التعدي عليهما بسلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ، إذ تبين وجود طعن بصدر المجني عليه الأول، ووجود جرح طعني برقبة المجني عليها الثانية، وجرح بالوجه.

كما تبين من المعاينة وجود مصاب ثالث بجروح طعنية بالبطن أقبل على طعن نفسه بنفس السلاح عقب ارتكابه الواقعة، إذ يدعى "أحمد محمد عبدالحي أحمد"، 35 عامًا، ويقيم بنفس العنوان.

وبسؤال شهود العيان ووفق التحقيقات الأولى لرجال الشرطة تبين حدوث مشاجرة بين الشقيقين الضحيتين مع ابن عمتهما المصاب الثالث بسبب خلافات عائلية فيما بينهم جعلته يقبل على طعنهما بسلاح أبيض "خنجر" محدثًا بهما الإصابات السابق ذكرها ما أدى إلى وفاتهما في الحال بينما أقبل ابن عمتهما مرتكب الواقعة على طعن نفسه للتخلص من حياته.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما بينما جرى نقل المصاب الثالث المتهم مرتكب الواقعة إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج وبعدها بساعات يلحق بهما بعد وفاتهما بساعات متأثرًا بإصابته فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة.

حُرر بذلك المحضر رقم 2486 لسنة 2026 جنح مركز شرطة الحامول، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما العامل وشقيقته، والتصريح بالدفن بمعرفة أهليتهما عقب الأنتهاء من عملية التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسؤال ضباط الواقعة في جلسة تحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ قرية كوم الحجر مركز الحامول خنجر أخبار كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
نتنياهو: إسرائيل مكشوفة بالكامل.. وهناك أزمة حقيقية في صورتها لدى شباب
شئون عربية و دولية

نتنياهو: إسرائيل مكشوفة بالكامل.. وهناك أزمة حقيقية في صورتها لدى شباب
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
سينما

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو