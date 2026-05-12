افتتح محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات آفاق للتنمية الاجتماعية في مركز بلاط، بالتعاون مع الجانب الياباني، نيابة عن حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبحضور فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.

حضور رسمي وتفقد للمشروع

شهد الافتتاح حضور حامد الشيخ رئيس مركز بلاط، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولفيف من القيادات الوزارية والتنفيذية وممثلي مؤسسة آفاق للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دعم مشروعات التمكين الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الوادي الجديد.

وتفقد الوفد مكونات مشروعات آفاق، التي تضم مزرعة نخيل على مساحة 100 فدان، وثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة، ووحدة التثليج السريع، وورشة لصيانة المعدات، ومشروع إنتاج حيواني، وقاعة تدريب للعاملين، إلى جانب معمل إنتاج الألبان.

تمويل ياباني وتدريب للسيدات

وأشاد الوفد بمشروع إنتاج الألبان، الذي جرى تمويله من سفارة اليابان بتكلفة 55 ألف دولار، ويستفيد منه 25 سيدة من قرى مركز بلاط ومركز الداخلة، من خلال تدريبهن على مراحل التصنيع المختلفة.

وتابع الحضور مراحل إنتاج الألبان، بدءًا من استلام وفحص الألبان، وقياس نسب الجودة والحموضة، وصولًا إلى إنتاج أصناف متنوعة مثل الزبادي والجبن، وفق اشتراطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة.

شراكة مصرية يابانية

وثمّن المشاركون التعاون مع الجانب الياباني في دعم مشروعات آفاق داخل الوادي الجديد، مؤكدين أهمية الشراكة في تبادل الخبرات، ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، خاصة في مركز بلاط والمناطق الريفية المحيطة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه أوسع لدعم إنتاج الألبان، وخلق فرص تدريب وعمل للسيدات، وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية والحيوانية في الوادي الجديد.