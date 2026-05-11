تباشر جهات التحقيق بمحافظة بني سويف تحقيقات موسعة في واقعة غرق طفل داخل أحد حمامات السباحة بمدينة إهناسيا، للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه، وبيان مدى وجود شبهة إهمال من عدمه.

وفاة الطفل بعد أيام من الحادث

كان الطفل "م.ر.م"، 12 عامًا، قد تعرض للغرق داخل حمام سباحة بنادي العاملين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة إهناسيا، في نهاية شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي في حالة حرجة.

وظل الطفل يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى لعدة أيام، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته الناتجة عن الغرق.

التحقيق في ملابسات الواقعة

وتكثف جهات التحقيق من سماع أقوال المسؤولين والعاملين بالمكان، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة والأمان داخل حمام السباحة، للتأكد من مدى توافر الاشتراطات اللازمة والتزام القائمين عليها وقت وقوع الحادث.

انتظار تقرير الطب الشرعي

كما تنتظر جهات التحقيق التقارير الطبية النهائية للطب الشرعي، للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.