وزير الصناعة يتجه إلى تتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي

كتب : دينا خالد

02:12 م 12/05/2026

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

توجه خالد هاشم وزير الصناعة إلى جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026"، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2026، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي مشاركة الوزير في المنتدى على خلفية الزيارة المهمة التي قام بها لرستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والثقافية والتعليمي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

ويعد منتدى قازان أحد أهم المنصات الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يشهد مشاركة واسعة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والمالية والثقافية ومشاركة واسعة لرواد الاعمال، ويستهدف دعم التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل الى جانب مجالات التعليم والثقافة والسياحة.

وسيشارك الوزير، في عدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الروس وممثلي المؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعات الهندسية، والشاحنات والمعدات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب متابعة تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

كما تتضمن الزيارة جولات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية والمجمعات التكنولوجية والمصانع الكبرى بجمهورية تتارستان، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الصناعية المصرية والروسية، واستكشاف فرص الشراكات الصناعية والاستثمارية الجديدة.

