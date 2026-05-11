قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، إحالة أوراق ربة منزل و3 عاطلين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، في اتهامهم بقتل وسرقة مواطن، مع تحديد جلسة دور الانعقاد المقبل في يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أنس أسامة العبد، وبحضور أحمد راجح رئيس النيابة الكلية، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل الجريمة

تعود الواقعة، التي تحمل رقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شخص مكبل اليدين والقدمين وبها إصابات متعددة.

وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهمة الأولى «هـ.ع.أ» ربة منزل، والمجني عليه «ح.م.ع»، الذي كان يقدم لها مساعدات مالية، كما طلب الزواج منها قبل الحادث.

خطة لسرقة المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أخبرت 3 عاطلين بوجود مبالغ مالية داخل مسكن المجني عليه، وهم: «ع.ع.م»، و«م.م.ر»، و«م.ع.أ»، حيث تم الاتفاق على تنفيذ جريمة سرقة منظمة.

ووضعت المتهمة الأولى خطة المراقبة، بينما حاول أحد المتهمين التسلل إلى الشقة مدعيًا أنه مندوب لجمعية خيرية للحصول على المفتاح، لكنه فشل في ذلك.

اقتحام الشقة وإنهاء الحياة

وبحسب التحقيقات، عاد المتهمون لتنفيذ خطتهم واقتحم اثنان منهم الشقة، وانهالوا على المجني عليه بالضرب مستغلين ضعفه ووحدته، قبل أن يقوموا بتقييده وتكميمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

سرقة الأموال والهروب

وبعد ارتكاب الجريمة، استولى المتهمون على مبلغ 46 ألف جنيه وهاتف محمول، ثم فروا هاربين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

الإحالة للمفتي

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي.