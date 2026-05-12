ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، خلال حملة رقابية مشتركة مع مديرية الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، كمية من الدواجن منتهية الصلاحية بتاريخ مزور.

تفاصيل ضبط 200 كيلو دواجن منتهية الصلاحية



وأسفرت الحملة التي استهدفت الأسواق والثلاجات ومنافذ تداول السلع الغذائية، عن ضبط 200 كيلو جرام من الدواجن داخل ثلاجة مجهولة النشاط بدائرة حي الزهور.

تزوير تواريخ الصلاحية



وتبين قيام القائمين على الثلاجة بإعادة تدوير وضرب "استيكرات" تواريخ الإنتاج والصلاحية، في محاولة لطرح الدواجن وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، رغم انتهاء صلاحيتها، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

إجراءات قانونية



جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.