تسبب عمى مؤقت للسائقين.. 3 عقوبات رادعة لمستخدمي لمبات الزينون

كتب : صابر المحلاوي

12:17 م 12/05/2026

إضاءة سيارة مبهرة غير مطابقة للمواصفات

في ظل تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن ضعف الرؤية أو الإبهار المفاجئ للسائقين، برزت لمبات الزينون والإضاءة الليد غير المطابقة للمواصفات كأحد أخطر أسباب تشتيت الانتباه على الطرق، بعدما تحولت من وسيلة تحسين إضاءة إلى عامل خطر مباشر قد يسبب “عمى مؤقت” وفقدان السيطرة خلال ثوانٍ.

الزينون والإضاءة المبهرة.. خطر على الطريق

أصبحت الإضاءة شديدة القوة والموجهة بشكل غير صحيح، خاصة عند تركيبها في سيارات غير مخصصة لها، سببًا في إبهار قائدي المركبات القادمة في الاتجاه المقابل، ما يؤدي إلى فقدان الرؤية اللحظي وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

قانون المرور يضع عقوبات صارمة

قانون المرور المصري تصدى لهذه المخالفة، واعتبر تركيب لمبات الزينون أو أي إضاءة مبهرة غير مطابقة للمواصفات مخالفة جسيمة، تندرج تحت بند استخدام أنوار إضافية، وتصل عقوبتها إلى غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، مع سحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة، وقد يصل الأمر إلى حجز السيارة في بعض الحالات، دون جواز التصالح.

تحرك برلماني لمواجهة الظاهرة

وفي سياق متصل، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمواجهة انتشار استخدام هذه الإضاءات، مؤكدين أنها باتت أحد أسباب الحوادث المتكررة على الطرق، بسبب تأثيرها المباشر على بصر السائقين.

مطالب بتشديد العقوبات

وطالب نواب البرلمان بتشديد العقوبات لتشمل سحب الرخص لفترات أطول، وزيادة الغرامات، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، مؤكدين أن خطورة هذه الظاهرة لا تقل عن السير عكس الاتجاه لما تسببه من تهديد مباشر للأرواح.

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
هل ينتهي مشوار عبدالله السعيد في الملاعب بنهاية الموسم؟
تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
