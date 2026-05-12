تنظر محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة طالبة وشقيقها، المتهمين بقتل الطفلة "مريم صابر" البالغة من العمر 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل قرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق، في واقعة هزّت الشارع المحلي.

هيئة المحكمة ومجريات الجلسة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين عمرو مسلم عبد المحسن وزياد توفيق، رؤساء بالمحكمة، وبأمانة سر طاهر بهجت، وسط ترقب واسع لنتائج المرافعات.

أسرة المجني عليها داخل قاعة المحكمة

وشهدت الجلسة الماضية حضورًا مكثفًا من أسرة وأقارب الطفلة المجني عليها، وسط حالة من الحزن والانهيار، خاصة أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، بعد سنوات طويلة من الانتظار والظروف الصحية التي منعت والدتها من الإنجاب مجددًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى 8 أبريل 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وهما طالبة بالصف الثاني الثانوي وشقيقها الطالب بالصف الثالث الإعدادي، قاما باستدراج المجني عليها داخل المنزل، ثم الاعتداء عليها بهدف سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

اعترافات وضبط المتهمين

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء معالم الجريمة بعد الواقعة، إلا أنهما فشلا في ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، حيث أقرا بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق وإحالتهما إلى محكمة الطفل.