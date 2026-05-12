أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع المياه عن قرية طوة التابعة لمركز المنيا، اليوم الثلاثاء، لمدة 8 ساعات متواصلة.

مواعيد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، على أن تعود الخدمة تدريجيًا عقب انتهاء الأعمال.

سبب انقطاع المياه

وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع يأتي بسبب تنفيذ أعمال صيانة وتطهير لمرافق محطة المياه المرشحة بالقرية، ضمن خطة دورية تستهدف رفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنبيه للمواطنين وتوفير سيارات مياه

وناشدت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة الدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة عند الطلب.