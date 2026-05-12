إعلان

اليوم.. قطع المياه عن قرية طوة وتوابعها بالمنيا لمدة 8 ساعات

كتب : جمال محمد

06:00 ص 12/05/2026

قطع المياه عن قرية طوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع المياه عن قرية طوة التابعة لمركز المنيا، اليوم الثلاثاء، لمدة 8 ساعات متواصلة.

مواعيد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، على أن تعود الخدمة تدريجيًا عقب انتهاء الأعمال.

سبب انقطاع المياه

وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع يأتي بسبب تنفيذ أعمال صيانة وتطهير لمرافق محطة المياه المرشحة بالقرية، ضمن خطة دورية تستهدف رفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنبيه للمواطنين وتوفير سيارات مياه

وناشدت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة الدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة عند الطلب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه المنيا انقطاع المياه قرى المنيا أخبار المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
"سي إن إن": ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران
قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق.. "مش هتصدق اللي هيحصلك"
نصائح طبية

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق.. "مش هتصدق اللي هيحصلك"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة