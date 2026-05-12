شيّع أهالي قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين 3 أطفال وسيدة، في مشهد جنائزي مهيب خيمت عليه حالة من الحزن والألم، بعد مصرعهم إثر حادث تصادم مروع.

سادت حالة من الانهيار والبكاء بين الأهالي وأسر الضحايا خلال مراسم التشييع، فيما حرص المئات على المشاركة في وداع الضحايا إلى مثواهم الأخير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حادث شهدته القرية، إذ لقي 3 أطفال وسيدة مصرعهم، بينما أُصيبت سيدة أخرى بإصابات متفرقة بالجسد، إثر اصطدام سيارة نقل بهم أثناء عبورهم الطريق عقب خروجهم من المدرسة.

تحولت لحظات عودة الأطفال إلى منازلهم إلى مأساة مفجعة، بعدما دهستهم السيارة بصورة مفاجئة، ما تسبب في سقوط الضحايا والمصابين وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابة.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين والمصابة إلى مستشفى قليوب المركزي، إذ جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابة، وإيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.