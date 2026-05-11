خرجت سيدة من قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تستغيث والدموع تسبق كلماتها، بعدما تحولت أفدنة القمح التي انتظرت أسرتها حصادها لأشهر طويلة إلى رماد، إثر حريق هائل التهم نحو 3 أفدنة كاملة قبل أيام قليلة من موسم الحصاد.

وقالت السيدة لمصراوي، إن أسرتها من محدودي الدخل، ويعتمدون بشكل كامل على العمل في الأرض الزراعية كمصدر رزق وحيد، موضحة أنهم استأجروا الأرض وتكبدوا تكاليف كبيرة طوال الموسم أملاً في حصاد المحصول وسداد الديون والإنفاق على احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت بصوت يملؤه القهر: "الأرض مش ملكنا.. إحنا مأجرينها، وكنا مستنيين نفرح بالمحصول عشان ناكل منه السنة الجاية ونسدد اللي علينا.. شقى سنة كاملة اتحرق قدام عنينا".

وأوضحت أن أفراد الأسرة جميعًا كانوا يعملون داخل الحقل، حتى ابنها كان يعود من عمله اليومي ليكمل يومه في خدمة الأرض، على أمل أن يكون موسم القمح طوق نجاة لهم من ضيق المعيشة.

وأكدت أن الحريق بدأ بعدما انتهى أحد المزارعين المجاورين من حصاد أرضه، وقام بإشعال النيران في بقايا القش، لتنتقل ألسنة اللهب سريعًا إلى حقلها المجاور بسبب الرياح، وتلتهم سنابل القمح اليابسة في دقائق قليلة.

وقالت بحرقة: "كان ممكن يشيل القش بإيده أو ينادينا نساعده بدل ما يولع فيه.. ليه ضيع تعبنا ورزق عيالنا؟”.

واختتمت حديثها برسالة مؤلمة قائلة: "إحنا لسه ما سددناش اللي علينا.. ولا حتى فرحنا بزرعتنا.. قلوبنا اتحرقت زي الزرع.. وشقى سنة كاملة بقى رماد".