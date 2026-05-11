إعلان

"دعواتكم لمصر".. محافظ الأقصر يودع الحجاج ويسلمهم ملابس الإحرام

كتب : محمد محروس

03:18 م 11/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يشهد تسليم جوازات الحجاج
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر يسلم الهدايا للحجاج
  • عرض 4 صورة
    حجاج الجمعيات في الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حفل تسليم جوازات السفر لحجاج الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والذي أُقيم بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج لهذا العام.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي قد أجرت في وقت سابق قرعة الحج لهذا العام، حيث تقدم 560 مواطنًا، وتم اختيار 227 حاجًا لأداء الفريضة.

وخلال الحفل، قام محافظ الأقصر بتسليم جوازات السفر للحجاج، إلى جانب توزيع الهدايا المقدمة من المؤسسة القومية للحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضمنت ملابس الإحرام للرجال و"إسدال" للسيدات.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن بعثة الحج تضم نخبة من المشرفين المدربين، والذين يعملون على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لأداء المناسك في سهولة ويسر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، مؤكدًا أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، داعيًا الحجاج إلى الدعاء لمصر بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج الجمعيات الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
رياضة عربية وعالمية

كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
شئون عربية و دولية

بسبب البصل والطماطم.. فضيحة جديدة لسارة نتنياهو تنتهي بتعويض مالي
أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
شئون عربية و دولية

أول تعليق رسمي بشأن حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
أخبار مصر

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟