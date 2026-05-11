شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حفل تسليم جوازات السفر لحجاج الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والذي أُقيم بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج لهذا العام.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي قد أجرت في وقت سابق قرعة الحج لهذا العام، حيث تقدم 560 مواطنًا، وتم اختيار 227 حاجًا لأداء الفريضة.

وخلال الحفل، قام محافظ الأقصر بتسليم جوازات السفر للحجاج، إلى جانب توزيع الهدايا المقدمة من المؤسسة القومية للحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضمنت ملابس الإحرام للرجال و"إسدال" للسيدات.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن بعثة الحج تضم نخبة من المشرفين المدربين، والذين يعملون على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لأداء المناسك في سهولة ويسر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، مؤكدًا أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، داعيًا الحجاج إلى الدعاء لمصر بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.