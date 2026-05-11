أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، عن قطع مياه الشرب عن 4 قرى بمركز الغنايم، تشمل (الغنايم شرق – الغنايم غرب – الغنايم بحري – الغنايم قبلي)، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات.

تفاصيل قطع المياه عن 4 قرى في أسيوط



وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الانقطاع سيبدأ اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، اعتبارًا من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، لمدة 4 ساعات، ما قد يؤثر على انتظام ضخ المياه في القرى المذكورة.

هدف أعمال الصيانة

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات، بما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.

مناشدة للمواطنين وتوفير وسائل الدعم

وتهيب الشركة بالمواطنين في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى توفير قنوات تواصل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وطلبات سيارات المياه، عبر الخط الساخن (125)، أو الأرقام (01280733990) وواتس آب (01281565653)، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.