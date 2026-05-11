شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، احتفالية ميكنة حصاد القمح بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وأنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، وتيبوريو كياري، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

وجاءت الاحتفالية ضمن أنشطة مشروع الممارسات الزراعية الجيدة "KAFIEU" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم وتطوير إنتاج محاصيل الحبوب في مصر.

حصاد القمح بالميكنة الحديثة

شهد وزير الزراعة ومرافقوه فعاليات حصاد محصول القمح باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، بأحد الحقول المتميزة بمحافظة البحيرة، حيث أشاد الوزير بالنتائج التي جرى تحقيقها هذا الموسم، بعدما سجلت إنتاجية الفدان في الحقل نحو 24 إردبًا، بفضل تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، والاعتماد على التقاوي المعتمدة، وتنفيذ التوصيات الفنية.

وأكد فاروق أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان، بما يدعم جهود تأمين احتياجات الدولة من المحصول الاستراتيجي.

تسليم 44 فراطة ذرة لصغار المزارعين

تضمنت الفعاليات زيارة محطة الزراعة الآلية بمدينة دمنهور، حيث اطلع وزير الزراعة ومحافظ البحيرة على جاهزية المعدات الحديثة ودورها في دعم منظومة الحصاد، كما جرى تسليم 44 "فراطة ذرة" لعدد من صغار المزارعين بالمحافظة، في إطار جهود تحديث الأدوات الزراعية وتقليل الفاقد عقب الحصاد.

وأكد وزير الزراعة أن الاحتفال بميكنة حصاد القمح يعكس توجه الدولة نحو تحديث القطاع الزراعي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي القومي.

زيادة المساحات المنزرعة بالقمح

أوضح فاروق أن محصول القمح يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان عن الموسم السابق، في إطار جهود الدولة للتوسع الأفقي بالمشروعات القومية، إلى جانب استنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في الاقتراب من تحقيق إنتاج محلي يتجاوز 10 ملايين طن، رغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الحبوب.

خطة رفع الاكتفاء الذاتي إلى 70%

أكد وزير الزراعة أن الدولة تتعامل مع محصول القمح باعتباره قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا إلى نحو 70% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير منظومة التقاوي والإرشاد الزراعي، والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح عبر إعلان سعر مجزٍ قبل الموسم، وسرعة صرف مستحقات التوريد، وتطوير منظومة التخزين من خلال الصوامع الحديثة.

إشادة بجهود الباحثين والعلماء

أثنى وزير الزراعة على الدور الذي يؤديه علماء وباحثو مركز البحوث الزراعية والمهندسون الزراعيون، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية وراء الطفرة الإنتاجية الحالية، وأن تحقيق الأمن الغذائي لم يكن ليتحقق دون جهودهم في استنباط الأصناف عالية الجودة، ونقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين.

محافظ البحيرة: المحافظة سلة غذاء مصر

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة كانت وستظل واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، والسلة الغذائية الأولى الداعمة للأمن الغذائي الوطني.

وأضافت أن موسم حصاد القمح يمثل موسمًا للعمل والعطاء والإنجاز، ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الزراعة وشركاء التنمية لدعم المزارع المصري وتحقيق أقصى استفادة من المحصول الاستراتيجي.

وأشارت إلى أن مشروع "KAFIEU" يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، لدعم تطوير منظومة حصاد القمح وتطبيق نظم الميكنة الزراعية الحديثة داخل الحقول المصرية.