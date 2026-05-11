للحفاظ على صحة الأم.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر

كتب : ياسمين عزت

04:02 م 11/05/2026

شهدت الإدارة الصحية بكفر صقر التابعة لمحافظة الشرقية، انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالشرقية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.

وحضر انطلاق الفعاليات الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، والدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، والدكتورة نهى محمد رئيس قسم تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وفريق تنظيم الأسرة بالإدارة.

وتفقد الحضور سير العمل بالعيادات، وتعرفوا على مستوى تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للسيدات، مؤكدين على أهمية الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، مع التأكيد على توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة مجانًا.

كما جرى متابعة أعمال فرق التثقيف الصحي، التي تقوم بدور مهم في توعية السيدات بأهمية المباعدة بين الولادات، والحفاظ على صحة الأم والطفل، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للأسرة والمجتمع.

وأكدت القيادات الصحية استمرار تنفيذ الحملة بكافة الوحدات الصحية بنطاق الإدارة، مع تكثيف الجهود لضمان تحقيق المستهدف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستمر من يوم 10 وحتى 14 مايو بجميع الوحدات الصحية والمركز الطبي والمستشفى المركزي والعيادات المتنقلة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التنشيطية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى الجمهورية.

