شنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة سوق الشعلة الشعبي بمدينة الخارجة، بالتعاون مع مديرية التموين ومركز الخارجة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك.

حملة مفاجئة تضبط أغذية فاسدة بسوق الشعلة



قال المهندس أيمن صلاح عبد الله، مفتش هيئة سلامة الغذاء بالوادي الجديد، إن الحملة استهدفت فحص السلع الغذائية المعروضة داخل المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط وإعدام منتجات فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التخلص منها على الفور خلال أعمال الحملة.

120 كيلو منتجات غير صالحة

وأوضح أيمن أن المضبوطات شملت 60 كيلو جوز هند مجهول المصدر، و50 كيلو بودر عصير مجهول المصدر مضاف إليه ألوان صناعية، إلى جانب 10 كيلو حمص مصاب بالسوس وتظهر عليه علامات فساد وفضلات فئران.

مشاركة الجهات الرقابية

وشارك في الحملة محمود علاء علي ومحمد صلاح علي من هيئة سلامة الغذاء، ومحفوظ تواضروس وإسلام عبادي من مركز الخارجة، وسحر محمد من مديرية التموين، ضمن جهود مشتركة لضبط الأسواق ومواجهة تداول السلع مجهولة المصدر.

وتأتي الحملات الرقابية ضمن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017، في الرقابة على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، بعدما توسعت مسؤولياتها في الرقابة على السوق المحلي اعتبارًا من يناير 2026.