أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن عودة التيار الكهربي بعد فصله 4 ساعات عن عدة مناطق بمدينة الخارجة لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة على الشبكة.

تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الخارجة



وأوضح اللواء ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية ، أنه جرى إعادة توصيل التيار الكهربي بعد أن جرى فصل التيار الكهربائي عن منطقتي "الشعلة" و"مول البساتين"، وذلك ضمن خطة أعمال الصيانة التي تنفذها هندسة الكهرباء لضمان استقرار الخدمة ورفع كفاءة الشبكة خلال الفترة المقبلة.

موعد فصل الكهرباء

وحددت الوحدة المحلية موعد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، بإجمالي 4 ساعات، فيما عادة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.