استقبل الفنان ماجد المصري حفيده الأول "هارون"، من ابنته ماهيتاب، والذي جاء باسم "هارون حسين نصار".

تعليق ماجد المصري

ونشر ماجد المصري صورة تحمل اسم حفيده من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله ولله الحمد، أكرمني الله وبقيت جد".

وكانت ماهيتاب، ابنة ماجد المصري، تزوجت من رجل الأعمال أحمد حسين نصار في يونيو 2025، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

ماجد المصري في دراما رمضان 2026

وشارك الفنان ماجد المصري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "أولاد الراعي"، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، ومحمد عز، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

