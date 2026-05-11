إعلان

"بقيت جد".. ماجد المصري يستقبل حفيده الأول هارون

كتب : سهيلة أسامة

12:35 م 11/05/2026 تعديل في 01:30 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ماجد المصري
  • عرض 8 صورة
    ماجد المصري وابنته ماهيتاب_13
  • عرض 8 صورة
    من حفل زفاف ابنة ماجد المصري (2)
  • عرض 8 صورة
    ابنة ماجد المصري
  • عرض 8 صورة
    ماهيتاب ابنة ماجد المصري
  • عرض 8 صورة
    ماجد المصري (2)
  • عرض 8 صورة
    ماجد المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الفنان ماجد المصري حفيده الأول "هارون"، من ابنته ماهيتاب، والذي جاء باسم "هارون حسين نصار".

تعليق ماجد المصري

ونشر ماجد المصري صورة تحمل اسم حفيده من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله ولله الحمد، أكرمني الله وبقيت جد".

وكانت ماهيتاب، ابنة ماجد المصري، تزوجت من رجل الأعمال أحمد حسين نصار في يونيو 2025، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

ماجد المصري في دراما رمضان 2026

وشارك الفنان ماجد المصري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "أولاد الراعي"، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، ومحمد عز، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

ماجد المصري عبر إنستجرامماجد المصري

اقرأ أيضًا:

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟

رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان

ماجد المصري ماهيتاب ماجد المصري مسلسل أولاد الراعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان
زووم

رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان

"بقيت جد".. ماجد المصري يستقبل حفيده الأول هارون
زووم

"بقيت جد".. ماجد المصري يستقبل حفيده الأول هارون
بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
اقتصاد

بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
رياضة محلية

فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟