كرم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، عقب تألقهم في البطولة الأفريقية للمصارعة الحرة والشاطئية 2026، وتحقيق 4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الرياضية للمحافظة.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية

جاء التكريم خلال لقاء عقده المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والكابتن خالد سيد عبد العال مدرب منتخب مصر تحت 17 عامًا، والكابتن مصطفى تمام المدير الفني لمنتخب المصارعة الشاطئية، والدكتور محمد علي محمود مدير المشروع القومي، وحسين أحمد محمد مدير عام الرياضة، إلى جانب اللاعبين المكرمين وعدد من القيادات التنفيذية.

إشادة بإنجازات شباب أسيوط

وأكد المحافظ أن ما حققه أبطال أسيوط يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعكس ما يتمتع به شباب المحافظة من عزيمة قوية وقدرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

دعم الدولة لقطاع الرياضة

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، من خلال دعم الموهوبين وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير مهاراتهم وإعدادهم للمنافسة في البطولات المختلفة.

استمرار دعم الأبطال الرياضيين

وأشار اللواء محمد علوان إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين، وتشجيع النماذج المتميزة، بما يسهم في اكتشاف مزيد من المواهب الواعدة في مختلف الألعاب.

تفاصيل الإنجازات والميداليات

وشهدت البطولة تتويج اللاعب زياد حجاج محمد بالميدالية الذهبية في المصارعة الحرة تحت 20 سنة وزن 61 كجم، خلال منافسات أقيمت بالإسكندرية بمشاركة 28 دولة وأكثر من 500 لاعب، فيما حصل عمر أشرف صلاح على برونزية تحت 17 سنة وزن 51 كجم.

وفي المصارعة الشاطئية، التي أقيمت خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو بمشاركة 812 لاعبًا، حقق كريم أحمد عبد النعيم الميدالية الفضية وزن 80 كجم، فيما نال محمد عاطف أبو زيد الميدالية البرونزية في نفس الوزن.

تهنئة واستمرار مسيرة الإنجازات

واختتم المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة للاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو إعداد أبطال قادرين على مواصلة النجاحات واعتلاء منصات التتويج إقليميًا ودوليًا.