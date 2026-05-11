أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن ما قدمته الجامعة من دعم مالي وخدمي للطلاب خلال عام واحد تجاوز 10 ملايين جنيه، في سابقة تُعد الأولى من نوعها داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التزام الجامعة الكامل برعاية الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء المعيشية والدراسية عنهم.

وأوضح النعماني أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطلاب وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية داخل بيئة تعليمية آمنة وداعمة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

سداد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أوجه الدعم تنوعت لتشمل سداد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم، حيث تم سداد الرسوم الدراسية لـ4068 حالة بإجمالي 4 ملايين و409 آلاف و941 جنيهًا، إلى جانب دعم 263 حالة أخرى بتكلفة بلغت 378 ألفًا و150 جنيهًا.

وأضاف أن الجامعة خصصت 673 ألفًا و474 جنيهًا لسداد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية بنسبة 100% لـ332 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تكفلت بسداد رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بالكامل لـ126 طالبًا من ذوي الإعاقة، بإجمالي 830 ألفًا و850 جنيهًا طوال فترة إقامتهم بالعام الجامعي.

تدخلات علاجية وأجهزة تعويضية

وفي مجال الرعاية الصحية، أوضح النعماني أن صندوق التكافل بالجامعة تحمل تكاليف العلاج والتدخلات الجراحية لـ15 حالة بإجمالي 830 ألفًا و464 جنيهًا، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية لـ8 حالات بتكلفة بلغت 206 آلاف و500 جنيه، فضلًا عن تقديم إعانات مالية مباشرة لعدد من الطلاب، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للدور الذي تقوم به الجامعة تجاه أبنائها.



تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة التضامن الاجتماعي

وثمّن رئيس جامعة سوهاج التعاون الفعّال مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لدعم الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم العملية التعليمية وتمكين الطلاب من استكمال دراستهم دون عوائق.

وأشار إلى أن هذا التعاون أسهم في دعم 3363 طالبًا بإجمالي بلغ 3 ملايين و725 ألف جنيه، بما ساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية.