تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار على مختلف مراكز المحافظة التسع، بينما تنخفض درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد أغلب محافظات الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع طقس مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، وحار إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق السريعة والزراعية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

وسجلت درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأحد 36 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة للصغرى.