إعلان

حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. حالة الطقس اليوم الأحد في المنيا

كتب : جمال محمد

06:00 ص 10/05/2026

الشبورة المائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار على مختلف مراكز المحافظة التسع، بينما تنخفض درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد أغلب محافظات الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع طقس مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، وحار إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق السريعة والزراعية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

وسجلت درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأحد 36 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة للصغرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس المنيا حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة أفلام صيف 2026.. منافسة قوية بين "أسد و7Dogs"
زووم

خريطة أفلام صيف 2026.. منافسة قوية بين "أسد و7Dogs"
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
زووم

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
رذاذ خفيف.. تعرف على الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

رذاذ خفيف.. تعرف على الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان