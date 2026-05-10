استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، السفير عسكر جينيس، سفير كازاخستان لدى مصر، بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والفنية.

تعزيز التعاون السياحي والثقافي

ورحب محافظ جنوب سيناء بالسفير الكازاخي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في قطاعات السياحة والثقافة والفنون، بما يدعم مكانة مدينة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

إشادة بتطور شرم الشيخ

وخلال اللقاء، قدم السفير الكازاخي التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة توليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما تشهده مدينة شرم الشيخ من تطور كبير في البنية التحتية والخدمات السياحية، الأمر الذي ساهم في زيادة جاذبية المدينة للسائحين من مختلف دول العالم.

زيادة الحركة السياحية الكازاخستانية

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بزيادة أعداد السائحين الكازاخستانيين الوافدين إلى شرم الشيخ، إلى جانب تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين في قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات.

مقترح إنشاء قنصلية كازاخستانية بشرم الشيخ

وطرح السفير الكازاخي عدة مقترحات تهدف إلى دعم السائحين القادمين من كازاخستان، من أبرزها إنشاء قنصلية لبلاده بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب توفير خدمات ومرافق تتناسب مع احتياجات الزائر الكازاخستاني، تشمل مطاعم تقدم المأكولات الكازاخستانية، وبث القنوات الإعلامية الخاصة ببلاده، فضلًا عن تنظيم حفلات فنية واستقدام مطربين من كازاخستان لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي.

دراسة المقترحات وتبادل الزيارات

وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه الكامل لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنه سيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تنفيذ ما يمكن تحقيقه بما يخدم قطاع السياحة بالمحافظة.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين مدينة شرم الشيخ ومدينة ألماتي الكازاخستانية، مع الاتفاق على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتعزيز العلاقات المشتركة.