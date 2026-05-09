تواصل لجنة استلام الطرق بمحافظة جنوب سيناء أعمالها الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق الجارية بعدد من المدن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن متابعة الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق للعام المالي 2025 - 2026، والتأكد من جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات القياسية.

جولات ميدانية في أبو رديس وأبو زنيمة

وقامت اللجنة بجولات ميدانية شملت مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة، لمتابعة مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، ومراجعة نسب الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

اختبارات فنية لضمان الجودة

وشملت أعمال المتابعة سحب عينات من طبقات الطرق وإجراء اختبارات فنية دقيقة، بهدف التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات القياسية المعتمدة، وضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة المرورية، بما يتماشى مع خطط التنمية بالمحافظة.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة طابا

وفي السياق ذاته، تواصل مديرية الطرق أعمال استلام مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة طابا، بمشاركة متخصصين في هندسة الطرق وممثلي الجهات المعنية، لضمان الدقة في التقييم الفني وجودة التنفيذ.

تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

وأكد المهندس رضا أحمد محمد، مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء، استمرار أعمال المتابعة والرقابة والاستلام لكافة مشروعات الطرق بالمحافظة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.