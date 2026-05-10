إعلان

من المتحف إلى الطبيعة.. تجربة تفاعلية للأطفال في شرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

03:00 ص 10/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رحلة الأطفال
  • عرض 4 صورة
    الاطفال داخل المتحف
  • عرض 4 صورة
    رحلة الأطفال داخل الطبيعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم متحف شرم الشيخ رحلة تعليمية ترفيهية للأطفال، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، بهدف الدمج بين المعرفة النظرية والتجربة الميدانية في الطبيعة.

فعالية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الفعالية جاءت بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «من المتحف إلى الطبيعة… رحلة في مسار الطيور المهاجرة»، وبإشراف الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

تعريف الأطفال بالبيئة والطيور المهاجرة

هدفت الرحلة إلى تعريف الأطفال بالجهود البيئية المبذولة في المحافظة للحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعرف على الطيور المهاجرة ومسارات هجرتها، وأهمية بحيرات الأكسدة كبيئات داعمة للحياة الطبيعية.

تجربة تفاعلية في قلب الطبيعة

وأتاحت الفعالية للأطفال تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين الشرح النظري والمشاهدة المباشرة، من خلال جولات ميدانية ساهمت في تعزيز الوعي البيئي وتنمية ارتباطهم بالطبيعة.

برامج تعليمية لدعم الاستدامة

وأكدت إدارة المتحف حرصها على تقديم برامج تعليمية مبتكرة تربط بين التراث والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية لدى الأطفال، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة وحماية البيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف شرم الشيخ جنوب سيناء رحلة تعليمية رحلة ترفيهية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
أخبار المحافظات

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
زووم

خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان