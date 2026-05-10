نظم متحف شرم الشيخ رحلة تعليمية ترفيهية للأطفال، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، بهدف الدمج بين المعرفة النظرية والتجربة الميدانية في الطبيعة.

فعالية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الفعالية جاءت بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «من المتحف إلى الطبيعة… رحلة في مسار الطيور المهاجرة»، وبإشراف الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

تعريف الأطفال بالبيئة والطيور المهاجرة

هدفت الرحلة إلى تعريف الأطفال بالجهود البيئية المبذولة في المحافظة للحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعرف على الطيور المهاجرة ومسارات هجرتها، وأهمية بحيرات الأكسدة كبيئات داعمة للحياة الطبيعية.

تجربة تفاعلية في قلب الطبيعة

وأتاحت الفعالية للأطفال تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين الشرح النظري والمشاهدة المباشرة، من خلال جولات ميدانية ساهمت في تعزيز الوعي البيئي وتنمية ارتباطهم بالطبيعة.

برامج تعليمية لدعم الاستدامة

وأكدت إدارة المتحف حرصها على تقديم برامج تعليمية مبتكرة تربط بين التراث والبيئة، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية لدى الأطفال، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة وحماية البيئة.