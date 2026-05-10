جولة ليلية مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

08:59 م 10/05/2026
    الالتقاء بالمواطنين
    جولة محافظ جنوب سيناء
    تفقد الاشغالات
    جولة محافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ
    تفقد السوق القديم
    متابعة المنطقة

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة ليلية تفقدية بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والوقوف على الحالة العامة بالمنطقة، التي تُعد أحد أبرز المزارات والمقاصد السياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ.

التأكيد على الحفاظ على المظهر الحضاري

وخلال الجولة، شدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للسوق القديم، والاهتمام بأعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة الإنارة، وتنسيق الشكل الحضاري للمنطقة بما يليق بالمكانة السياحية العالمية لمدينة شرم الشيخ.

متابعة التزام المحال التجارية

كما وجه المحافظ بمتابعة التزام المحال التجارية بالاشتراطات المحددة، ومنع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين والسائحين، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الأرصفة والطرق الداخلية، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل صورة حضارية تعكس مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية.

السوق القديم.. مقصد سياحي بارز

وأشار المحافظ إلى أن السوق القديم يعد من أهم المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، لما يتمتع به من طابع تراثي مميز يجذب الزائرين من مختلف دول العالم، فضلًا عن احتضانه مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الثقافية والإسلامية بالمدينة.

استمرار الجولات الميدانية

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات وتحسين الأداء بكافة المناطق السياحية والخدمية، بما يضمن الارتقاء المستمر بالقطاع السياحي.

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ السوق القديم

