محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق (صور)

كتب : حسين فتحي

07:35 م 26/04/2026
    إحدى المدارس بمشروع حياة كريمة بمركز يوسف الصديق
    محافظ الفيوم خلال جولته بمركز يوسف الصديق
    محافظ الفيوم خلال تفقده مشروعات حياة كريمة
    محافظ الفيوم يتابع الأعمال بمحطة صرف صحى
    محافظ الفيوم يتفقد إحدى مدارس حياة كريمة
    اعمال البناء بمشروعات مركز يوسف الصديق
    محافظ الفيوم يستمع لمواطن بمركز يوسف الصديق
    نقطة إسعاف مركز يوسف الصديق

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومتابعة الجدول الزمني لدخولها الخدمة.

تفقد نقطة إطفاء تونس وأعمال التكاسي

شملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية بنقطة إطفاء تونس، إلى جانب تفقد أعمال التكاسي الجاري تنفيذها بقرية حنا حبيب ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الوحدة المحلية والمتابعة الميدانية.

تشغيل المجمع الخدمي بقارون

تفقد المحافظ سير العمل بالمجمع الخدمي بقارون، المقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، والذي يضم مركزًا تكنولوجيًا ووحدة محلية ومكتب بريد وتموين وشهر عقاري وتضامن اجتماعي، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.

تطوير موقف سيارات يوسف الصديق

كما تابع المحافظ مشروع تطوير موقف سيارات الأجرة بيوسف الصديق، المقام على مساحة 1100 متر مربع، والذي يستوعب 50 سيارة لخدمة خطوط الفيوم وأبشواي والقاهريات، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذه وتسليمه.

متابعة نقطة إسعاف تونس

وتفقد المحافظ نقطة إسعاف تونس المقامة على مساحة 400 متر مربع، واستمع لشرح من مدير مرفق الإسعاف حول منظومة العمل بها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله لخدمة القرى المجاورة.

محطة معالجة صرف صحي قوتة

كما شملت الجولة متابعة أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي قوتة، المقامة على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 335 مليون جنيه، وبطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 93%، وتشمل المحطة مراحل المعالجة المختلفة وشبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار بطول 35 كم.

مشروعات تعليمية وبنية تحتية

تفقد المحافظ أيضًا أعمال إحلال وتجديد مدرسة قوتة الابتدائية، ونقطة إطفاء تونس الجديدة على مساحة 300 متر مربع بتكلفة 4 ملايين جنيه، بما يسهم في دعم خدمات الحماية المدنية بالمناطق الريفية.

لقاء المواطنين

وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين، واستمع إلى شكواهم، ووجه بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

