اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

07:47 م 27/04/2026
    اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية بالدقهلية (2)
    اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية بالدقهلية (4)
    اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية بالدقهلية (3)

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

توجيهات المحافظ

وجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الامتحانية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر دون معوقات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية جاءت كالتالي:

- الصف الأول الإعدادي: من 16 إلى 24 مايو

- الصف الثاني الإعدادي: من 17 إلى 24 مايو

- الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية): من 4 إلى 11 يونيو

مواعيد التعليم المهني والثانوي

- الصفوف الأولى والثانية الثانوي العام: من 16 إلى 24 مايو

- التعليم المهني (الإعدادي): نفس مواعيد المرحلة الإعدادية وفق الصفوف

التعليم المجتمعي

- الصفوف من الأول إلى الثالث: من 16 إلى 18 مايو

- الصفوف من الرابع إلى السادس: من 16 إلى 20 مايو

تعليم المكفوفين والصم وضعاف السمع

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

- امتحانات متعددة تبدأ من 16 مايو وتستمر حتى 24 مايو لبعض الصفوف

- امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين: من 4 إلى 9 يونيو

التعليم الفني

- الامتحانات تبدأ من 2 مايو وتستمر حتى 14 مايو لقطاعات (زراعي – صناعي – تجاري)

متابعة التنفيذ

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يجري التنسيق مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات محافظ الدقهلية، وضمان انتظام أعمال الامتحانات بكفاءة في جميع المدارس.

محافظة الدقهلية جداول الامتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية

