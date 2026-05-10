"أحلام العصاري" بسيدي بشر.. ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:10 م 10/05/2026 تعديل في 10:10 م
    تعليقات على ركض ماكرون بالاسكندرية (3)
    تعليقات على ركض ماكرون بالاسكندرية (4)
    تعليقات على ركض ماكرون بالاسكندرية (2)
    تعليقات على ركض ماكرون بالاسكندرية (1)
    تعليقات على ركض ماكرون بالاسكندرية (5)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (1)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (5)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (6)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (7)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (3)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (4)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (8)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (11)
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (9)
    مرور توك توك أثناء ركض الرئيس الفرنسي بالإسكندرية
    ركض ماكرون يتحول لتريند طريف في الإسكندرية (10)

تحول مشهد ركض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية إلى موجة واسعة من التفاعل الطريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المواطنون بأنه مشهد من "أحلام العصاري" التي تدمج بين الواقع والخيال في لقطة غير مألوفة داخل المدينة.
وأثار ظهور الرئيس الفرنسي أثناء ممارسته رياضة الجري في منطقة سيدي بشر المزدحمة حالة من الدهشة المصحوبة بالفكاهة، إذ اعتبر الأهالي أن مرور زعيم دولة كبرى وسط شوارع شعبية بهذا الشكل مشهد غير مسبوق.

"أغرب جملة في التاريخ".. ماكرون يركض في العيسوي

تداول رواد مواقع التواصل تعليقات ساخرة حول جولة الجري، حيث كتب أحد المواطنين: "ماكرون بيجري قدام القهوة اللي بقعد عليها في العيسوي.. دي أغرب جملة عن الإسكندرية".

وأكد آخرون أن المشهد كان عفويًا بالكامل، مع تفاعل الرئيس الفرنسي مع المارة والسيارات في شارع العيسوي وخالد بن الوليد.

سائق توك توك يظنها "حملة إشغالات"

من أبرز المواقف الطريفة، مرور سائق توك توك بجوار الوفد الرئاسي دون إدراكه هوية الرئيس الفرنسي، حيث اعتقد أن ما يحدث حملة إشغالات مرورية، فغيّر مساره بهدوء وسط حالة من الدهشة لاحقًا.

وتداول المواطنون الموقف بكثافة، وعلقوا ساخرين: "تخيل تفتح الشباك تلاقي رئيس فرنسا بيجري تحت بيتك.. دي فعلاً أحلام العصاري".

اعتزاز سكندري وجولات على الكورنيش

ورغم الطابع الطريف للمشهد، عبّر أهالي الإسكندرية عن اعتزازهم بالزيارة، حيث التُقطت صور تذكارية للرئيس الفرنسي مع المواطنين في مناطق مختلفة مثل سان ستيفانو، وسط أجواء ودية وإنسانية.

زيارة رسمية ومحطات بارزة

تأتي الجولة في إطار زيارة رسمية للرئيس الفرنسي رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور الدولية ببرج العرب، وتفقد قلعة قايتباي والممشى السياحي، في يوم عكس مكانة الإسكندرية كمدينة تجمع بين التاريخ والحياة المعاصرة.

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
