الأرقام بتزيد.. توريد 24 ألف طن قمح في المنوفية منذ بدء موسم الحصاد -صور

كتب : أحمد الباهي

03:34 م 01/05/2026
    استلام الأقماح بشون المنوفية
    فحص جودة الأقماح بصوامع المنوفية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، انتظام منظومة توريد محصول القمح لهذا العام، حيث سجل إجمالي الكميات الموردة ما يقرب من 24 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

لجان ميدانية ومتابعة مستمرة

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع التموين والزراعة، مع تكثيف المرور الميداني من اللجان المشكلة، لإحكام السيطرة على عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بالتخزين.

تيسيرات للمزارعين

شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم الحالي.

أرقام وإحصائيات مهمة

بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 130 ألف و204 فدان و12 قيراط، فيما وصلت مواقع التخزين إلى 14 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بسعة تخزينية تقدر بنحو 170 ألف طن على مستوى المحافظة.

تعزيز الأمن الغذائي

تأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة لمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، والعمل على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

القمح المنوفية الزراعة الصوامع

فيديو قد يعجبك



بالفيديو| هاني شاكر يكشف سر حبه لنادي الزمالك.. قبل وعكته الصحية
زووم

بالفيديو| هاني شاكر يكشف سر حبه لنادي الزمالك.. قبل وعكته الصحية
توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
أخبار مصر

توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
أخبار مصر

توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي
رياضة محلية

تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري
الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري