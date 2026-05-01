تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، انتظام منظومة توريد محصول القمح لهذا العام، حيث سجل إجمالي الكميات الموردة ما يقرب من 24 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

لجان ميدانية ومتابعة مستمرة

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع التموين والزراعة، مع تكثيف المرور الميداني من اللجان المشكلة، لإحكام السيطرة على عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بالتخزين.

تيسيرات للمزارعين

شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم الحالي.

أرقام وإحصائيات مهمة

بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 130 ألف و204 فدان و12 قيراط، فيما وصلت مواقع التخزين إلى 14 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بسعة تخزينية تقدر بنحو 170 ألف طن على مستوى المحافظة.

تعزيز الأمن الغذائي

تأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة لمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، والعمل على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.