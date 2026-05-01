ادعاء كاذب واتهامات متبادلة.. الداخلية تحسم فيديو مشادة الزقازيق

كتب : علاء عمران

04:25 م 01/05/2026

الأمن يكشف حقيقة فيديو سائق توك توك ادعى النفوذ في

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام سائق "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته، إلى جانب تباهي السائق بوجود صلة قرابة تجمعه بأحد ضباط الشرطة لترهيبه بمحافظة الشرقية.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة ثان الزقازيق من مالك شركة، اتهم فيه سائق "توك توك" بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب خلاف على أولوية المرور، قبل أن يتداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية سائق "التوك توك" وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه ادعى وجود صلة قرابة بينه وبين أحد ضباط الشرطة على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد ترهيب صاحب السيارة ومنعه من محاسبته، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يسير عكس الاتجاه ولم يصطدم بسيارته.

وبإعادة مناقشة صاحب الشركة، أقر هو الآخر بأنه ادعى كذبًا في الفيديو قيام السائق بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته، موضحًا أنه اختلق تلك الرواية بهدف التحريض عليه والإساءة إليه عقب المشادة التي وقعت بينهما.

وأكدت التحريات أن الطرفين تبادلا الادعاءات الكاذبة، سواء بادعاء النفوذ من جانب سائق "التوك توك"، أو بتلفيق واقعة التصادم من جانب صاحب السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

