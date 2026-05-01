انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، في منتصف تعاملات الجمعة 1-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.99% ليصل إلى نحو 4572 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4620 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5940 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6930 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7920 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246312 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 396000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99% إلى نحو 4572 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.