واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ومواجهة محتكري السلع والتصدي لجشع التجار، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبقيادة العميد طاهر خليل مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من مصانع بير السلم.



تشديد الرقابة على الأسعار ومنع التلاعب بالسلع والخبز



كما استهدفت الحملات إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيع السلع بأزيد من السعر الرسمي، مع إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين.



