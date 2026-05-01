سي إن إن: إستراتيجية ترامب حاليا هي الضغط الاقتصادي على إيران

أفادت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر، بأن الاستراتيجية التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً تقوم على تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أقصى حد ممكن.

ووفقاً للمصادر ذاتها، يعتزم فريق ترامب توسيع نطاق الحصار ليشمل موانئ إيران، مع التوجه نحو فرض إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز ضمن هذه الإجراءات.

وفي المقابل، نقلت الشبكة عن الرابطة الأمريكية للسيارات أن أسعار البنزين شهدت ارتفاعاً بنسبة 47.3% منذ بداية العملية العسكرية في إيران، في مؤشر على التداعيات الاقتصادية المرتبطة بهذا التصعيد.