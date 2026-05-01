سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7005 جنيهات بنهاية تعاملات السبت إلى 6930 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 75 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا أيضا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4709 دولارات إلى 4572 دولارا، بانخفاض قدره 137 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7005 جنيهات للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وتراجع السعر يوم الأحد إلى 7000 جنيه للجرام، ثم انخفض يوم الاثنين إلى 6990 جنيها.

وواصل التراجع يوم الثلاثاء ليسجل 6885 جنيها، ثم انخفض يوم الأربعاء إلى 6840 جنيها.

وعاود الارتفاع يوم الخميس إلى 6950 جنيها، قبل أن يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 6930 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب عالميا نحو 4709 دولارات للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وانخفض السعر يوم الاثنين إلى 4688 دولارا، ثم تراجع يوم الثلاثاء إلى 4577 دولارا.

وواصل الانخفاض يوم الأربعاء إلى 4552 دولارا، قبل أن يرتفع يوم الخميس إلى 4615 دولارا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، تراجع السعر إلى 4572 دولارا للأونصة.

