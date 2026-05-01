ضبط سائق ميكروباص اعتدى على طالب بسبب الأجرة في الشرقية

كتب : علاء عمران

04:30 م 01/05/2026

خلاف الأجرة ينتهي بضبط سائق اعتدى على طالب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي على طالب بالضرب، نتيجة خلاف بينهما حول قيمة الأجرة بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الصور، وتبين أنها سارية التراخيص وتستخدم في الرحلات، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف على الأجرة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الشرقية اعتداء على طالب وزارة الداخلية

