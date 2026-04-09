أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المنشآت الطبية، استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والزائرين خلال فترة الأعياد.

استعدادات مكثفة ومنع الإجازات

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد تنفيذًا لتعليمات خالد عبد الغفار، وتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، مع التأكيد على العمل داخل المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، ومنع الإجازات للأطباء وأطقم التمريض.

غرفة طوارئ على مدار الساعة

وأوضح الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية لتلقي البلاغات على مدار اليوم، مع تفعيل فرق الترصد للإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية أو اشتباه في أمراض معدية.

توفير الأمصال والتطعيمات

وأكدت المديرية توافر الطعوم والأمصال، خاصة المصل المضاد للتسمم، إلى جانب توفير تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" لحديثي الولادة خلال أول 24 ساعة، واستمرار تقديم خدمات الوقاية من السعار على مدار اليوم.

متابعة سلامة الأغذية والمياه

وشملت الإجراءات تكثيف المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراقبة الأغذية داخل المستشفيات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع متابعة العاملين والتأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية.

جاهزية المستشفيات والمرافق

كما تم التأكيد على جاهزية المستشفيات، خاصة مستشفيات أبو رديس ودهب المركزي، مع مراجعة أرصدة الأدوية وأكياس الدم والأكسجين، وضمان توافر الأجهزة الطبية وفرق الطوارئ والاستجابة السريعة.

خطط وقائية شاملة

وشددت المديرية على تفعيل خطط الطوارئ، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى، وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات وناقلات الأمراض، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة خلال فترة الأعياد.