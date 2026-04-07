تمكنت حملة مشتركة بين الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة بني سويف من ضبط 350دجاجة نافقة محملة على تروسيكل، في طريقها من إحدى مزارع الدواجن بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، إلى مركز الصف بمحافظة الجيزة.

جاءت الحملة بقيادة الدكتورة أميرة الكومي، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة الواسطى البيطرية، وبمشاركة أيمن أبو طالب كبير المفتشين التموينيين، بالتعاون مع مباحث التموين، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لحماية صحة المواطنين والتصدي لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع الفاسدة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، لضبط المخالفات وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة مع تشديد الرقابة على سلاسل تداول اللحوم والدواجن.