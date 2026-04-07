أقامت "هبة" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالطلاق من زوجها، مبررة طلبها بقولها إن زوجها كان يضع لها منومًا في الطعام والشراب حتى يتمكن من خيانتها داخل منزلها.

تروي هبة (35 عامًا): "تزوجت منذ 5 سنوات من محمد (39 عامًا)، وهو محاسب، وكان يعاني من مشكلات تمنعه من الإنجاب، فتحملت معه فترة العلاج على أمل أن يرزقنا الله بأطفال".

سيدة تطلب الطلاق من زوجها بسبب خيانته

وأضافت الزوجة: "كانت حياتنا الزوجية مستقرة، إلى أن جاءت صديقة مقربة لي، مطلقة، وكانت تتردد على منزلي يوميًا، تعاطفت معها لمساعدتها نفسيًا بعد الطلاق، لكن لم أتخيل أن يكون رد الجميل خيانة".

وتابعت: "أُصبت بحالة من النوم لفترات طويلة، وعندما استيقظ أشعر بخمول شديد يمنعني من أداء أعمالي اليومية، توقفت حياتي، فذهبت إلى الطبيب الذي طلب مني إجراء تحاليل، وبعد الاطلاع على النتائج، أخبرني أنني أتناول منومًا بكميات كبيرة، وعندما أنكرت، أكد أن هناك من يضع لي المنوم دون علمي".

واستكملت هبة: "عدت إلى المنزل وبدأت أفكر في التصرف، وكان الشك يدور حول زوجي، قررت ألا أتناول أي طعام أو شراب من يده، وأوهمته أنني تناولت، ثم تظاهرت بالنوم، وبعد فترة سمعت صوت زوجي وصديقتي، فتوجهت إلى مصدر الصوت، فوجدتهما في وضع مخل".

وأضافت: "عندما واجهتهما، اعترفت صديقتي بأنها متزوجة من زوجي، كادت أنانيتهم تتسبب في وفاتي بسبب جرعات المنوم الكبيرة، تركت المنزل وتوجهت إلى أسرتي في حالة صدمة، من خيانة زوجي وصديقتي في آن واحد".

واختتمت: "لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى طلاق تحمل رقم 677 لسنة 2025، وما زالت منظورة حتى الآن".

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين