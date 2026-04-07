قال السفير حسام زكي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إنهاء الحضارة الإيرانية هي تصريحات "موجعة وغير موفقة"، مشيراً إلى أن الحضارات القديمة كالإيرانية والبابلية والصينية والمصرية تمثل الروافد الأساسية للحضارة الإنسانية ولا يمكن إنكارها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال الضغط العسكري واستهداف محطات الطاقة الإيرانية إلى انتزاع أكبر قدر من المكاسب التفاوضية في ملفاتها العالقة.

وحول الهجوم الدائم على بيت العرب، أوضح زكي أن الجامعة العربية تتعرض للانتقاد بشكل مستمر ووصفها بأنها "لبيسة"، مفسراً ذلك بأنها لا تملك أدوات للرد الهجومي أو "كتائب إلكترونية" وكتاباً مخصصين للدفاع عنها، بل تكتفي بقطاع إعلامي رسمي يصدر بيانات عن الأنشطة الرسمية فقط.

وذكر الأمين العام المساعد أن ميثاق الجامعة يعاني من نقاط ضعف واضحة فيما يخص التعامل مع حالات العدوان، مؤكداً أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك ظلت حبراً على ورق ولم تُفعل رغم تعدد الأزمات والمواجهات التي شهدتها المنطقة، مشدداً على أن هناك فجوة كبيرة بين نصوص الميثاق والقدرة على تفعيلها واقعياً.

واستطرد في حديثه واصفاً بعض منتقدي الجامعة بأنهم "مأجورون"، مبينا أن مشروع القوة العربية المشتركة الذي طُرح عام 2015 كان قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، حيث توصل رؤساء الأركان العرب حينها إلى تفاهمات فنية وتقنية وصلت إلى 95%.

وأكد في ختام تصريحاته أن هذا المشروع تعطل في النهاية لأسباب سياسية، لافتاً إلى أن التحديات في عام 2015 كانت تتركز حول محاربة التنظيمات الإرهابية، بينما يواجه العالم اليوم واقعاً عسكرياً مختلفاً يتسم بانتشار الصواريخ البالستية والتقنيات العسكرية المتطورة.