إعلان

ترامب يتلقى طلبًا باكستانيًا لتمديد مهلة إيران.. ومصدر: أخبار سارة قريبًا

كتب : محمد أبو بكر

11:06 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع مصدر، أن أخباراً سارة قريبًا ستصدر بعد أن طلبت باكستان من ترامب تمديد مهلة ضرب إيران.

وكان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.

وذكر "أكسيوس"، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدمًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن هذا المقترح قد يمنح الجانبين مخرجًا مؤقتًا.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن طهران تدرس المقترح الباكستاني بشكل إيجابي.

وكتب "شريف"، على منصة "إكس": "الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الجارية في الشرق الأوسط تتقدم بشكل ثابت وقوي مع إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

وأضاف: "لإتاحة المجال للدبلوماسية، أطلب بإخلاص من الرئيس ترامب تمديد المهلة لمدة أسبوعين، وتطلب باكستان، بكل صدق، من الإخوة الإيرانيين فتح مضيق هرمز لفترة مماثلة مدتها أسبوعان كبادرة حسن نية".

وتابع: "نحث أيضًا جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق نار في كل مكان لمدة أسبوعين لإتاحة المجال للدبلوماسية لتحقيق إنهاء حاسم للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب باكستان شهباز شريف مهلة ترامب لإيران إيران وأمريكا حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان