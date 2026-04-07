أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن النادي الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 41 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق سيراميكا رصيده من النقاط إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

تعليق توفيق السيد على مطالبات الأهلي بركلة جزاء

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا وهناك مخالفة على لاعب سيراميكا".

وأضاف: "من وجهة نظري هذا القرار هو الأسوأ والأغرب في تاريخ التحكيم المصري، لا يوجد لدي أي تفسير حول عدم احتساب الحكم هذه الكرة ركلة جزاء".

وتابع: "قرار الحكم خاطئ بنسبة مليون في المئة، حكم الفار استدعى حكم المباراة وعرض له جميع الزوايا التي توضح أن الكرة ركلة جزاء صحيحة".

واختتم السيد تصريحاته: "يد اللاعب كانت خارج محيط الجسد، لذا كان من الضروري احتساب ركلة جزاء وعدم احتسابها خطأ فادح وغريب".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سموحة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

