تألقت الفنانة سارة سلامة بإطلالة لافتة خطفت بها أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة

ونشرت سارة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستانًا بسيطًا باللون الأسود بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، مع تسريحة شعر طويلة منسدلة على كتفيها.

وحرصت سارة على التقاط الصورة بطريقة "السيلفي" أمام المرآة، ليتفاعل المتابعين معها وأشادوا بجمالها وأناقتها.

تفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها، وجاءت كالتالي: "قمر البنات"، "جميلة أوي"، "برنسيسة الفن"، "حلاوتك بالأسود".

آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024

شاركت سارة سلامة ببطولة مسلسل "نقطة سوداء"، بطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها.

