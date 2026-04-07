بينهم "مسنة وفتاة من ذوي الهمم".. النيران تحاصر 5 مصابين في حريق منزل بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:18 م 07/04/2026

اندلع حريق، اليوم، داخل منزل مكوّن من طابق واحد أمام إحدى المدارس الابتدائية بمدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة.

الحالة الصحية للمصابين

أسفر الحريق عن إصابات متنوعة بين الاختناق والحروق، حيث تعرضت جنا عمرو رأفت (18 عامًا) لاختناق، كما أصيب أحمد مدحت محمود مصباح (30 عامًا) باختناق أيضًا.

وأصيب محمود أشرف (25 عامًا) باختناق وحروق من الدرجة الأولى متفرقة في الوجه والكفين، فيما تعرضت جيهان أشرف محمود (20 عامًا) لاختناق وحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، إضافة إلى معاناتها من إعاقة حركية مزمنة.

كما أصيبت منى محمد عطية (65 عامًا) بحالة اختناق، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تحركات الجهات المختصة

باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنزل.

تواصل قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية متابعة الموقف، لضمان عدم تجدد الحريق أو وقوع أي مخاطر إضافية، مع العمل على حصر الخسائر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الحادث.

